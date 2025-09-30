La compensación de Ingeniero de Software in Italy en ALTEN varía de €27.5K por year para Software Engineer I a €36.6K por year para Senior Software Engineer. El paquete de compensación mediano year in Italy totaliza €30.3K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de ALTEN. Última actualización: 9/30/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Software Engineer I
€27.5K
€27.5K
€0
€0
Software Engineer II
€33K
€33K
€0
€0
Senior Software Engineer
€36.6K
€36.6K
€0
€0
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
