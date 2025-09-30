Directorio de Empresas
La compensación de Ingeniero de Software in Greater Montreal en ALTEN varía de CA$85.6K por year para Software Engineer I a CA$91.5K por year para Software Engineer II. El paquete de compensación mediano year in Greater Montreal totaliza CA$88.4K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de ALTEN. Última actualización: 9/30/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Software Engineer I
(Nivel de Entrada)
CA$85.6K
CA$85.6K
CA$0
CA$0
Software Engineer II
CA$91.5K
CA$91.5K
CA$0
CA$0
Senior Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Lead Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Prácticas

¿Cuáles son los niveles profesionales en ALTEN?

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en ALTEN in Greater Montreal está en una compensación total anual de CA$103,085. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en ALTEN para el puesto de Ingeniero de Software in Greater Montreal es CA$88,382.

Otros Recursos