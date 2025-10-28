La compensación de Ingeniero de Software in Italy en ALTEN varía de €26.8K por year para Software Engineer I a €35.7K por year para Senior Software Engineer. El paquete de compensación mediano year in Italy totaliza €29.6K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de ALTEN. Última actualización: 10/28/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Software Engineer I
€26.8K
€26.8K
€0
€0
Software Engineer II
€32.2K
€32.2K
€0
€0
Senior Software Engineer
€35.7K
€35.7K
€0
€0
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***