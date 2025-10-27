Directorio de Empresas
AlphaSense
AlphaSense Ventas Salarios

El paquete de compensación mediano de Ventas in United Kingdom en AlphaSense totaliza £65.5K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de AlphaSense. Última actualización: 10/27/2025

Paquete Mediano
company icon
AlphaSense
Sales Development Representative
London, EN, United Kingdom
Total por año
£45.4K
Nivel
-
Base
£45.4K
Stock (/yr)
£0
Bono
£0
Años en la empresa
0 Años
Años de exp
10 Años
Últimas Contribuciones de Salarios
Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En AlphaSense, Otorgamiento de acciones/capital están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ventas en AlphaSense in United Kingdom está en una compensación total anual de £107,654. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en AlphaSense para el puesto de Ventas in United Kingdom es £45,377.

Otros Recursos