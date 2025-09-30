Directorio de Empresas
AlphaSense
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Gerente de Producto

  • Todos los Salarios de Gerente de Producto

  • New York City Area

AlphaSense Gerente de Producto Salarios en New York City Area

El paquete de compensación mediano de Gerente de Producto in New York City Area en AlphaSense totaliza $170K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de AlphaSense. Última actualización: 9/30/2025

Paquete Mediano
company icon
AlphaSense
Product Manager
New York, NY
Total por año
$170K
Nivel
Product Manager
Base
$150K
Stock (/yr)
$0
Bono
$20K
Años en la empresa
4 Años
Años de exp
5 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en AlphaSense?

$160K

Recibe lo Justo, No te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30,000+ (a veces $300,000+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Empleos Disponibles
Salarios de Prácticas

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En AlphaSense, Otorgamiento de acciones/capital están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Gerente de Producto ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Conoce Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y las Políticas de Privacidad y los Términos de Servicio de Google aplican.

Preguntas frecuentes

The highest paying salary package reported for a Gerente de Producto at AlphaSense in New York City Area sits at a yearly total compensation of $215,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at AlphaSense for the Gerente de Producto role in New York City Area is $170,000.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para AlphaSense

Empresas Relacionadas

  • LeverX
  • Brandt Information Services
  • Arcesium
  • SoftServe
  • MRI Software
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos