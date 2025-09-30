Directorio de Empresas
Allstate
Allstate Actuario Salarios en Canada

El paquete de compensación mediano de Actuario in Canada en Allstate totaliza CA$74.6K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Allstate. Última actualización: 9/30/2025

Paquete Mediano
Total por año
CA$74.6K
Nivel
L1
Base
CA$74.6K
Stock (/yr)
CA$0
Bono
CA$0
Años en la empresa
1 Año
Años de exp
1 Año
¿Cuáles son los niveles profesionales en Allstate?

CA$226K

Últimas Contribuciones de Salarios
Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Actuario en Allstate in Canada está en una compensación total anual de CA$191,343. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Allstate para el puesto de Actuario in Canada es CA$74,613.

