Directorio de Empresas
Alloy
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Arquitecto de Soluciones

  • Todos los Salarios de Arquitecto de Soluciones

Alloy Arquitecto de Soluciones Salarios

La compensación total promedio de Arquitecto de Soluciones in United States en Alloy varía de $100K a $142K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Alloy. Última actualización: 9/21/2025

Compensación Total Promedio

$113K - $129K
United States
Rango Común
Rango Posible
$100K$113K$129K$142K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Arquitecto de Soluciones contribuciones en Alloy para desbloquear!

Invita a tus amigos y comunidad para agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. Más datos significa mejores perspectivas para buscadores de empleo como tú y nuestra comunidad!

💰 Ver Todos Salarios

💪 Contribuir Tu Salario

$160K

Recibe lo Justo, No te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30,000+ (a veces $300,000+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.


Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En Alloy, Options están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

10 years post-termination exercise window.



Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Arquitecto de Soluciones ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Conoce Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y las Políticas de Privacidad y los Términos de Servicio de Google aplican.

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Arquitecto de Soluciones en Alloy in United States está en una compensación total anual de $142,279. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Alloy para el puesto de Arquitecto de Soluciones in United States es $100,077.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Alloy

Empresas Relacionadas

  • Bank of America Merrill Lynch
  • LEK
  • USAA
  • Fidelity Investments
  • Vanguard
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos