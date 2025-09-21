Directorio de Empresas
Alloy
Alloy Servicio al Cliente Salarios

La compensación total promedio de Servicio al Cliente in United States en Alloy varía de $53.3K a $76.1K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Alloy. Última actualización: 9/21/2025

Compensación Total Promedio

$61.1K - $71.5K
United States
Rango Común
Rango Posible
$53.3K$61.1K$71.5K$76.1K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En Alloy, Options están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

10 years post-termination exercise window.



Preguntas frecuentes

The highest paying salary package reported for a Servicio al Cliente at Alloy in United States sits at a yearly total compensation of $76,050. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Alloy for the Servicio al Cliente role in United States is $53,300.

