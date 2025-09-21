Directorio de Empresas
Allianz
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Gerente de Producto

  • Todos los Salarios de Gerente de Producto

Allianz Gerente de Producto Salarios

El paquete de compensación mediano de Gerente de Producto in Germany en Allianz totaliza €86.4K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Allianz. Última actualización: 9/21/2025

Paquete Mediano
company icon
Allianz
Product Manager
Munich, BY, Germany
Total por año
€86.4K
Nivel
L3
Base
€83.6K
Stock (/yr)
€2.8K
Bono
€0
Años en la empresa
3 Años
Años de exp
5 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Allianz?

€142K

Recibe lo Justo, No te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de €26,550+ (a veces €265,500+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Empleos Disponibles
Salarios de Prácticas

Contribuir

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Gerente de Producto ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Conoce Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y las Políticas de Privacidad y los Términos de Servicio de Google aplican.

Preguntas frecuentes

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Gerente de Producto pozīcijai Allianz in Germany, ir gada kopējā atlīdzība €90,656. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Allianz Gerente de Producto pozīcijai in Germany, ir €83,613.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Allianz

Empresas Relacionadas

  • Munich Re Group
  • Citi
  • JPMorgan Chase
  • Chase
  • Bank of America
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos