Allen Institute for AI Salarios

El salario de Allen Institute for AI varía de $111,976 en compensación total por año para un Recursos Humanos en el extremo inferior a $382,080 para un Desarrollo Corporativo en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Allen Institute for AI. Última actualización: 11/14/2025

Ingeniero de Software
Median $213K
Desarrollo Corporativo
$382K
Científico de Datos
$190K

Recursos Humanos
$112K
Diseñador de Producto
$132K
Ventas
$184K
Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en Allen Institute for AI es Desarrollo Corporativo at the Common Range Average level con una compensación total anual de $382,080. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Allen Institute for AI es $186,898.

