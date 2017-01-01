Directorio de Empresas
ALJT
    • Acerca de

    ALJT in Île de France offers more than 8,300 furnished studios for young professionals and students, accommodating over 11,000 residents each year while providing support services.

    aljt.com
    Sitio Web
    1956
    Año de Fundación
    300
    Número de Empleados
    $50M-$100M
    Ingresos Estimados
    Oficinas Centrales

