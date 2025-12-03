Directorio de Empresas
Alarm.com
Alarm.com Operaciones de Marketing Salarios

La compensación total promedio de Operaciones de Marketing in United States en Alarm.com varía de $75K a $109K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Alarm.com. Última actualización: 12/3/2025

Compensación Total Promedio

$85.1K - $98.8K
United States
Rango Común
Rango Posible
$75K$85.1K$98.8K$109K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Adquisición

20%

AÑO 1

20%

AÑO 2

20%

AÑO 3

20%

AÑO 4

20%

AÑO 5

Tipo de Acciones
RSU

En Alarm.com, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 5 años:

  • 20% se adquiere en el 1st-AÑO (20.00% anual)

  • 20% se adquiere en el 2nd-AÑO (20.00% anual)

  • 20% se adquiere en el 3rd-AÑO (20.00% anual)

  • 20% se adquiere en el 4th-AÑO (20.00% anual)

  • 20% se adquiere en el 5th-AÑO (20.00% anual)

0%

AÑO 1

40%

AÑO 2

0%

AÑO 3

40%

AÑO 4

20%

AÑO 5

Tipo de Acciones
RSU

En Alarm.com, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 5 años:

  • 0% se adquiere en el 1st-AÑO (NaN% por período)

  • 40% se adquiere en el 2nd-AÑO (40.00% anual)

  • 0% se adquiere en el 3rd-AÑO (NaN% por período)

  • 40% se adquiere en el 4th-AÑO (40.00% anual)

  • 20% se adquiere en el 5th-AÑO (20.00% anual)



Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Operaciones de Marketing en Alarm.com in United States está en una compensación total anual de $108,909. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Alarm.com para el puesto de Operaciones de Marketing in United States es $75,046.

Otros Recursos

