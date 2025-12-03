Directorio de Empresas
Alan
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Gerente de Ingeniería de Software

  • Todos los Salarios de Gerente de Ingeniería de Software

Alan Gerente de Ingeniería de Software Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Ingeniería de Software in Spain en Alan varía de €149K a €217K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Alan. Última actualización: 12/3/2025

Compensación Total Promedio

$197K - $224K
Spain
Rango Común
Rango Posible
$172K$197K$224K$250K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Gerente de Ingeniería de Software contribuciones en Alan para desbloquear!

Invita a tus amigos y comunidad para agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. Más datos significa mejores perspectivas para buscadores de empleo como tú y nuestra comunidad!

💰 Ver Todos Salarios

💪 Contribuir Tu Salario


Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Alan, Otorgamiento de acciones/capital están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

7 years post-termination exercise window.



Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Gerente de Ingeniería de Software ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Conoce Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y las Políticas de Privacidad y los Términos de Servicio de Google aplican.

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Ingeniería de Software en Alan in Spain está en una compensación total anual de €216,638. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Alan para el puesto de Gerente de Ingeniería de Software in Spain es €148,709.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Alan

Empresas Relacionadas

  • Tesla
  • Airbnb
  • Stripe
  • Dropbox
  • Netflix
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/alan/salaries/software-engineering-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.