La compensación total promedio de Asistente Administrativo in Taiwan en AkzoNobel varía de NT$691K a NT$943K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de AkzoNobel. Última actualización: 12/2/2025

Compensación Total Promedio

$24.1K - $29.1K
Taiwan
Rango Común
Rango Posible
$22.5K$24.1K$29.1K$30.7K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles profesionales en AkzoNobel?

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Asistente Administrativo en AkzoNobel in Taiwan está en una compensación total anual de NT$943,320. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en AkzoNobel para el puesto de Asistente Administrativo in Taiwan es NT$691,226.

Otros Recursos

