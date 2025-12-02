Directorio de Empresas
Akveo
Akveo Reclutador Salarios

La compensación total promedio de Reclutador in Poland en Akveo varía de PLN 121K a PLN 165K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Akveo. Última actualización: 12/2/2025

Compensación Total Promedio

$35.2K - $42.6K
Poland
Rango Común
Rango Posible
$32.9K$35.2K$42.6K$44.9K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles profesionales en Akveo?

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Reclutador en Akveo in Poland está en una compensación total anual de PLN 165,382. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Akveo para el puesto de Reclutador in Poland es PLN 121,185.

Otros Recursos

