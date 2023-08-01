Akveo Salarios

Directorio de Empresas
El rango de salarios de Akveo oscila entre $27,175 en compensación total por año para un Reclutador en el extremo inferior y $84,420 para un Arquitecto de Soluciones en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Akveo. Última actualización: 8/21/2025

$160K

Gerente de Diseño de Producto
$58.4K
Reclutador
$27.2K
Ingeniero de Software
$60.3K

Arquitecto de Soluciones
$84.4K
Preguntas Frecuentes

El rol con mayor salario reportado en Akveo es Arquitecto de Soluciones at the Common Range Average level con una compensación total anual de $84,420. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación de acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Akveo es $59,364.

