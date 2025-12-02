Directorio de Empresas
Akvelon
Akvelon Recursos Humanos Salarios

La compensación total promedio de Recursos Humanos in Kazakhstan en Akvelon varía de KZT 7.76M a KZT 11.3M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Akvelon. Última actualización: 12/2/2025

Compensación Total Promedio

$17.4K - $19.8K
Kazakhstan
Rango Común
Rango Posible
$15.2K$17.4K$19.8K$22.1K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles profesionales en Akvelon?

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Recursos Humanos en Akvelon in Kazakhstan está en una compensación total anual de KZT 11,299,497. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Akvelon para el puesto de Recursos Humanos in Kazakhstan es KZT 7,756,434.

Otros Recursos

