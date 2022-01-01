Akuna Capital Salarios

El rango de salarios de Akuna Capital oscila entre $65,325 en compensación total por año para un Contador en el extremo inferior y $425,071 para un Ingeniero de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Akuna Capital . Última actualización: 8/20/2025