Akkodis
Akkodis Salarios

El rango de salarios de Akkodis oscila entre $3,989 en compensación total por año para un Reclutador en el extremo inferior y $233,199 para un Ventas en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Akkodis. Última actualización: 8/20/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $109K
Ingeniero Biomédico
$52.9K
Científico de Datos
$60.1K

Tecnólogo de la Información (TI)
$44.4K
Gerente de Producto
$52.1K
Gerente de Programa
$94.1K
Reclutador
$4K
Ventas
$233K
Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at Akkodis is Ventas at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $233,199. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Akkodis is $56,521.

