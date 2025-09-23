Directorio de Empresas
Aisin Automotive Haryana
Aisin Automotive Haryana Ingeniero de Software Salarios

La compensación total promedio de Ingeniero de Software in United States en Aisin Automotive Haryana varía de $83K a $116K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Aisin Automotive Haryana. Última actualización: 9/23/2025

Compensación Total Promedio

$90K - $109K
United States
Rango Común
Rango Posible
$83K$90K$109K$116K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles profesionales en Aisin Automotive Haryana?

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Aisin Automotive Haryana in United States está en una compensación total anual de $116,000. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Aisin Automotive Haryana para el puesto de Ingeniero de Software in United States es $83,000.

