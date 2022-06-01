Directorio de Empresas
Aisera
¿Trabajas aquí? Reclamar tu Empresa

Aisera Salarios

El rango de salarios de Aisera oscila entre $31,032 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el extremo inferior y $283,575 para un Gerente de Programa en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Aisera. Última actualización: 8/11/2025

$160K

Que te paguen, no que te manipulen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+).Haz que tu salario sea negociado o tu currículum sea revisado por los verdaderos expertos: reclutadores que lo hacen a diario.

Científico de Datos
$164K
Gerente de Producto
$226K
Gerente de Programa
$284K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Ventas
$186K
Ingeniero de Ventas
$281K
Ingeniero de Software
$31K
¿Falta tu título?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Aisera adalah Gerente de Programa at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan sebesar $283,575. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di Aisera adalah $206,163.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Aisera

Empresas Relacionadas

  • Jellyvision
  • League
  • Veem
  • TeleTracking
  • TechSmith
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos