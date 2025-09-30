La compensación de Ingeniero de Software in India en Airbus varía de ₹1.23M por year para L1 a ₹2.54M por year para l3. El paquete de compensación mediano year in India totaliza ₹2M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Airbus. Última actualización: 9/30/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Junior Software Engineer
₹1.23M
₹1.2M
₹0
₹25K
Software Engineer I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹2.54M
₹2.54M
₹0
₹0
Senior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
