Aidence
Aidence Salarios

El salario de Aidence varía de $96,567 en compensación total por año para un Científico de Datos en el extremo inferior a $152,735 para un Gerente de Ingeniería de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Aidence. Última actualización: 8/31/2025

Científico de Datos
$96.6K
Ingeniero de Software
Median $113K
Gerente de Ingeniería de Software
$153K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Preguntas frecuentes

Aidence最高薪職位是Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level，年度總薪酬為$152,735。這包括基本薪資以及任何潛在的股票薪酬和獎金。
Aidence年度總薪酬中位數為$113,196。

