Agora Salarios

El salario de Agora varía de $59,013 en compensación total por año para un Arquitecto de Soluciones en el extremo inferior a $160,000 para un Ingeniero de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Agora. Última actualización: 8/31/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $160K
Éxito del Cliente
$73.6K
Recursos Humanos
$149K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Arquitecto de Soluciones
$59K
Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en Agora es Ingeniero de Software con una compensación total anual de $160,000. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Agora es $111,440.

Otros Recursos