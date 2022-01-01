Afterpay Salarios

Directorio de Empresas
Afterpay
El salario de Afterpay varía de $70,350 en compensación total por año para un Contador en el extremo inferior a $278,600 para un Recursos Humanos en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Afterpay. Última actualización: 9/11/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $99.9K
Contador
$70.4K
Analista de Negocios
$149K

Analista de Datos
$119K
Científico de Datos
$83.5K
Recursos Humanos
$279K
Marketing
$177K
Gerente de Producto
Median $108K
Ventas
$159K
Gerente de Ingeniería de Software
$166K
Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Afterpay, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)

Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en Afterpay es Recursos Humanos at the Common Range Average level con una compensación total anual de $278,600. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Afterpay es $134,325.

