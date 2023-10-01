AFRY Salarios

El rango de salarios de AFRY oscila entre $52,470 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el extremo inferior y $97,111 para un Consultor de Gestión en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de AFRY . Última actualización: 8/22/2025