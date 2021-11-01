Aflac Salarios

El salario de Aflac varía de $54,725 en compensación total por año para un Recursos Humanos en el extremo inferior a $302,504 para un Científico de Datos en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Aflac . Última actualización: 9/1/2025