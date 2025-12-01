Directorio de Empresas
Affirm
Affirm Analista de Ciberseguridad Salarios

La compensación total promedio de Analista de Ciberseguridad en Affirm varía de CA$237K a CA$323K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Affirm. Última actualización: 12/1/2025

Compensación Total Promedio

$183K - $221K
Canada
Rango Común
Rango Posible
$171K$183K$221K$233K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Adquisición

50%

AÑO 1

50%

AÑO 2

Tipo de Acciones
RSU

En Affirm, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 2 años:

  • 50% se adquiere en el 1st-AÑO (12.50% trimestral)

  • 50% se adquiere en el 2nd-AÑO (12.50% trimestral)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Affirm, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Affirm, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.



Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Analista de Ciberseguridad en Affirm está en una compensación total anual de CA$323,011. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Affirm para el puesto de Analista de Ciberseguridad es CA$236,689.

Otros Recursos

