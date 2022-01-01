Aetna Salarios

Directorio de Empresas
El rango de salarios de Aetna oscila entre $25,425 en compensación total por año para un Diseñador de Producto en el extremo inferior y $258,703 para un Arquitecto de Soluciones en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Aetna. Última actualización: 8/15/2025

$160K

Científico de Datos
PRF2 $136K
PRF3 $161K
PRF4 $190K

Informática de la Salud

Ingeniero de Software
PRF1 $99K
PRF2 $133K
PRF3 $162K
PRF4 $172K

Ingeniero de Datos

Actuario
Median $141K

Gerente de Producto
Median $201K
Tecnólogo de la Información (TI)
Median $102K
Contador
$95.1K
Analista de Negocios
$101K
Desarrollo de Negocios
$115K
Ingeniero Civil
$58.8K
Analista de Datos
$115K
Analista Financiero
$82.6K
Consultor de Gestión
$172K
Diseñador de Producto
$25.4K
Gerente de Proyecto
$98K
Ventas
$101K
Gerente de Ingeniería de Software
$199K
Arquitecto de Soluciones
$259K
Preguntas Frecuentes

El rol con mayor salario reportado en Aetna es Arquitecto de Soluciones at the Common Range Average level con una compensación total anual de $258,703. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Aetna es $124,355.

Otros Recursos