Aesop
Aesop Salarios

El rango de salarios de Aesop oscila entre $117,889 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el extremo inferior y $175,843 para un Gerente de Programa en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Aesop. Última actualización: 8/15/2025

$160K

Gerente de Programa
$176K
Ingeniero de Software
$118K
Gerente de Ingeniería de Software
$120K

