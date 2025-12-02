Directorio de Empresas
La compensación total promedio de Capitalista de Riesgo in United States en ADP varía de $88.2K a $121K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de ADP. Última actualización: 12/2/2025

Compensación Total Promedio

$95.6K - $113K
United States
Rango Común
Rango Posible
$88.2K$95.6K$113K$121K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Adquisición

33.3%

AÑO 1

33.3%

AÑO 2

33.3%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En ADP, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 3 años:

  • 33.3% se adquiere en el 1st-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se adquiere en el 2nd-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se adquiere en el 3rd-AÑO (Infinity% por período)



Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Capitalista de Riesgo en ADP in United States está en una compensación total anual de $120,750. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en ADP para el puesto de Capitalista de Riesgo in United States es $88,200.

Otros Recursos

