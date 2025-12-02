ADP Analista de Ciberseguridad Salarios

La compensación total promedio de Analista de Ciberseguridad en ADP varía de RON 87.5K a RON 127K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de ADP. Última actualización: 12/2/2025

Compensación Total Promedio $22.6K - $26.2K Romania Rango Común Rango Posible $19.9K $22.6K $26.2K $28.9K Rango Común Rango Posible

Cronograma de Adquisición Principal 33.3 % AÑO 1 33.3 % AÑO 2 33.3 % AÑO 3 Tipo de Acciones RSU En ADP, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 3 años: 33.3 % se adquiere en el 1st - AÑO ( 33.30 % anual )

33.3 % se adquiere en el 2nd - AÑO ( 33.30 % anual )

33.3 % se adquiere en el 3rd - AÑO ( Infinity % por período )

¿Cuál es el cronograma de consolidación en ADP ?

