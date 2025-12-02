Directorio de Empresas
ADP
  • Salarios
  • Legal

  • Todos los Salarios de Legal

ADP Legal Salarios

El paquete de compensación mediano de Legal in United States en ADP totaliza $141K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de ADP. Última actualización: 12/2/2025

Paquete Mediano
company icon
ADP
Contracts Manager
Roseland, NJ
Total por año
$141K
Nivel
L8
Base
$123K
Stock (/yr)
$0
Bono
$18K
Años en la empresa
4 Años
Años de exp
7 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en ADP?
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Cronograma de Adquisición

33.3%

AÑO 1

33.3%

AÑO 2

33.3%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En ADP, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 3 años:

  • 33.3% se adquiere en el 1st-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se adquiere en el 2nd-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se adquiere en el 3rd-AÑO (Infinity% por período)



Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Legal en ADP in United States está en una compensación total anual de $383,340. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en ADP para el puesto de Legal in United States es $123,000.

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/adp/salaries/legal.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.