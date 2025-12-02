Directorio de Empresas
ADP
  • Salarios
  • Gerente de Ciencia de Datos

  • Todos los Salarios de Gerente de Ciencia de Datos

ADP Gerente de Ciencia de Datos Salarios

El paquete de compensación mediano de Gerente de Ciencia de Datos in United States en ADP totaliza $203K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de ADP. Última actualización: 12/2/2025

Paquete Mediano
company icon
ADP
BI Director
Miami, FL
Total por año
$203K
Nivel
L10
Base
$160K
Stock (/yr)
$16K
Bono
$27.2K
Años en la empresa
9 Años
Años de exp
9 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en ADP?
Últimas Contribuciones de Salarios
Cronograma de Adquisición

33.3%

AÑO 1

33.3%

AÑO 2

33.3%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En ADP, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 3 años:

  • 33.3% se adquiere en el 1st-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se adquiere en el 2nd-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se adquiere en el 3rd-AÑO (Infinity% por período)



Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Ciencia de Datos en ADP in United States está en una compensación total anual de $320,000. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en ADP para el puesto de Gerente de Ciencia de Datos in United States es $203,200.

Otros Recursos

