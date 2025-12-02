Directorio de Empresas
ADP
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Analista de Datos

  • Todos los Salarios de Analista de Datos

ADP Analista de Datos Salarios

La compensación total promedio de Analista de Datos in United States en ADP varía de $89.3K a $122K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de ADP. Última actualización: 12/2/2025

Compensación Total Promedio

$95.6K - $116K
United States
Rango Común
Rango Posible
$89.3K$95.6K$116K$122K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Analista de Datos contribuciones en ADP para desbloquear!

Invita a tus amigos y comunidad para agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. Más datos significa mejores perspectivas para buscadores de empleo como tú y nuestra comunidad!

💰 Ver Todos Salarios

💪 Contribuir Tu Salario


Cronograma de Adquisición

33.3%

AÑO 1

33.3%

AÑO 2

33.3%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En ADP, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 3 años:

  • 33.3% se adquiere en el 1st-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se adquiere en el 2nd-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se adquiere en el 3rd-AÑO (Infinity% por período)



Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Analista de Datos ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Conoce Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y las Políticas de Privacidad y los Términos de Servicio de Google aplican.

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Analista de Datos en ADP in United States está en una compensación total anual de $121,800. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en ADP para el puesto de Analista de Datos in United States es $89,250.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para ADP

Empresas Relacionadas

  • Nuance Communications
  • Asure Software
  • NETSCOUT
  • LexisNexis
  • Concentrix
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/adp/salaries/data-analyst.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.