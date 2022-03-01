Directorio de Empresas
Acxiom
Acxiom Salarios

El salario de Acxiom varía de $37,185 en compensación total por año para un Tecnólogo de la Información (TI) en el extremo inferior a $162,185 para un Gerente de Ingeniería de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Acxiom. Última actualización: 9/1/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $110K

Ingeniero de Software Full-Stack

Arquitecto de Soluciones
Median $100K

Arquitecto de Datos

Científico de Datos
$112K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
Analista Financiero
$144K
Tecnólogo de la Información (TI)
$37.2K
Gerente de Proyecto
$83.6K
Ventas
$80.4K
Gerente de Ingeniería de Software
$162K
Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en Acxiom es Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $162,185. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Acxiom es $105,000.

