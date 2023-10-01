ACTUM Digital Salarios

El rango de salarios de ACTUM Digital oscila entre $22,648 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el extremo inferior y $65,010 para un Arquitecto de Soluciones en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de ACTUM Digital . Última actualización: 8/11/2025