El paquete de compensación mediano de Reclutador in United States en Activision Blizzard totaliza $119K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Activision Blizzard. Última actualización: 9/22/2025

Paquete Mediano
company icon
Activision Blizzard
Recruiter
Los Angeles - Orange County
Total por año
$119K
Nivel
hidden
Base
$114K
Stock (/yr)
$0
Bono
$5K
Años en la empresa
0-1 Años
Años de exp
5-10 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Activision Blizzard?

$160K

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Activision Blizzard, Otorgamiento de acciones/capital están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Reclutador en Activision Blizzard in United States está en una compensación total anual de $165,000. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Activision Blizzard para el puesto de Reclutador in United States es $124,300.

Otros Recursos