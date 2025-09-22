Directorio de Empresas
Activision Blizzard
Activision Blizzard Diseñador de Producto Salarios

El paquete de compensación mediano de Diseñador de Producto in United States en Activision Blizzard totaliza $94K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Activision Blizzard. Última actualización: 9/22/2025

Activision Blizzard
Product Designer
Total por año
$94K
Nivel
L1
Base
$79K
Stock (/yr)
$0
Bono
$15K
Años en la empresa
2-4 Años
Años de exp
2-4 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Activision Blizzard?

$160K

Últimas Contribuciones de Salarios
No se encontraron salarios
Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Activision Blizzard, Otorgamiento de acciones/capital están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas frecuentes

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ Diseñador de Producto ที่ Activision Blizzard in United States อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $169,025 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Activision Blizzard สำหรับตำแหน่ง Diseñador de Producto in United States คือ $99,000

Otros Recursos