La compensación total promedio de Consultor de Gestión in United Kingdom en Activision Blizzard varía de £138K a £188K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Activision Blizzard. Última actualización: 9/22/2025

Compensación Total Promedio

£147K - £178K
United Kingdom
Rango Común
Rango Posible
£138K£147K£178K£188K
Rango Común
Rango Posible

£121K

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Activision Blizzard, Otorgamiento de acciones/capital están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Consultor de Gestión en Activision Blizzard in United Kingdom está en una compensación total anual de £187,850. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Activision Blizzard para el puesto de Consultor de Gestión in United Kingdom es £137,649.

