Activision Blizzard
  • Salarios
  • Analista de Datos

  • Todos los Salarios de Analista de Datos

Activision Blizzard Analista de Datos Salarios

La compensación total promedio de Analista de Datos in United Kingdom en Activision Blizzard varía de £57.3K a £78.2K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Activision Blizzard. Última actualización: 9/22/2025

Compensación Total Promedio

£61.4K - £74.2K
United Kingdom
Rango Común
Rango Posible
£57.3K£61.4K£74.2K£78.2K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Activision Blizzard, Otorgamiento de acciones/capital están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas frecuentes

