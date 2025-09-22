Directorio de Empresas
Activision Blizzard
Activision Blizzard Contador Salarios

La compensación total promedio de Contador in Ireland en Activision Blizzard varía de €129K a €184K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Activision Blizzard. Última actualización: 9/22/2025

Compensación Total Promedio

€148K - €173K
Ireland
Rango Común
Rango Posible
€129K€148K€173K€184K
Rango Común
Rango Posible

€142K

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Activision Blizzard, Otorgamiento de acciones/capital están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



El paquete salarial más alto reportado para un Contador en Activision Blizzard in Ireland está en una compensación total anual de €183,664. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Activision Blizzard para el puesto de Contador in Ireland es €128,722.

