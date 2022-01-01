Accedo Salarios

Directorio de Empresas
El salario de Accedo varía de $32,714 en compensación total por año para un Diseñador de Producto en el extremo inferior a $139,887 para un Consultor de Gestión en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Accedo. Última actualización: 10/10/2025

$160K

Recursos Humanos
$93.9K
Consultor de Gestión
$140K
Marketing
$76.2K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

45 18
45 18
Diseñador de Producto
$32.7K
Gerente de Producto
$93.3K
Gerente de Programa
$73.8K
Gerente de Ingeniería de Software
$115K
Arquitecto de Soluciones
$108K
Gerente de Programa Técnico
$99.2K
Preguntas frecuentes

The highest paying role reported at Accedo is Consultor de Gestión at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $139,887. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Accedo is $93,897.

