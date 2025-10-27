Directorio de Empresas
Abu Dhabi Investment Authority
Abu Dhabi Investment Authority Ingeniero de Software Salarios

La compensación total promedio de Ingeniero de Software in United Arab Emirates en Abu Dhabi Investment Authority varía de AED 522K a AED 744K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Abu Dhabi Investment Authority. Última actualización: 10/27/2025

Compensación Total Promedio

AED 598K - AED 700K
United Arab Emirates
Rango Común
Rango Posible
AED 522KAED 598KAED 700KAED 744K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles profesionales en Abu Dhabi Investment Authority?

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Abu Dhabi Investment Authority in United Arab Emirates está en una compensación total anual de AED 744,140. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Abu Dhabi Investment Authority para el puesto de Ingeniero de Software in United Arab Emirates es AED 521,534.

