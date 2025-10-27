Abu Dhabi Investment Authority Ingeniero de Software Salarios

La compensación total promedio de Ingeniero de Software in United Arab Emirates en Abu Dhabi Investment Authority varía de AED 522K a AED 744K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Abu Dhabi Investment Authority. Última actualización: 10/27/2025

Compensación Total Promedio AED 598K - AED 700K United Arab Emirates Rango Común Rango Posible AED 522K AED 598K AED 700K AED 744K Rango Común Rango Posible

+ AED 213K + AED 327K + AED 73.5K + AED 129K + AED 80.8K

¿Cuál es el cronograma de consolidación en Abu Dhabi Investment Authority ?

