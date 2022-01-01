Directorio de Empresas
ABBYY
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa

ABBYY Salarios

El salario de ABBYY varía de $36,116 en compensación total por año para un Tecnólogo de la Información (TI) en el extremo inferior a $111,543 para un Gerente de Ingeniería de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de ABBYY. Última actualización: 9/8/2025

$160K

Recibe lo Justo, No te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30,000+ (a veces $300,000+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
Median $80K
Analista de Negocios
$93.6K
Desarrollo Corporativo
$39.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Servicio al Cliente
$36.4K
Tecnólogo de la Información (TI)
$36.1K
Marketing
$46.6K
Gerente de Producto
$78.2K
Gerente de Proyecto
$72.1K
Gerente de Ingeniería de Software
$112K
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas frecuentes

The highest paying role reported at ABBYY is Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $111,543. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ABBYY is $72,136.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para ABBYY

Empresas Relacionadas

  • KLDiscovery
  • Civis Analytics
  • eClinicalWorks
  • GoodData
  • BAO Systems
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos