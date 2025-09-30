Directorio de Empresas
ABB
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Diseñador de Producto

  • Todos los Salarios de Diseñador de Producto

  • Philadelphia Area

ABB Diseñador de Producto Salarios en Philadelphia Area

La compensación de Diseñador de Producto in Philadelphia Area en ABB totaliza $94K por year para Product Designer. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de ABB. Última actualización: 9/30/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Agregar CompensaciónComparar Niveles
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Associate Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Designer
$94K
$94K
$0
$0
Senior Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Ver 1 Más Niveles
Agregar CompensaciónComparar Niveles

$160K

Recibe lo Justo, No te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30,000+ (a veces $300,000+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Empleos Disponibles

Contribuir
¿Cuáles son los niveles profesionales en ABB?

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Diseñador de Producto ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Conoce Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y las Políticas de Privacidad y los Términos de Servicio de Google aplican.

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Diseñador de Producto en ABB in Philadelphia Area está en una compensación total anual de $98,000. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en ABB para el puesto de Diseñador de Producto in Philadelphia Area es $90,000.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para ABB

Empresas Relacionadas

  • Siemens
  • Mentor Graphics
  • Richemont
  • Schneider Electric
  • DXC Technology
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos