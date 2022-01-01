ABB Salarios

Directorio de Empresas
El salario de ABB varía de $6,349 en compensación total por año para un Servicio al Cliente en el extremo inferior a $191,040 para un Arquitecto de Soluciones en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de ABB. Última actualización: 9/8/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $82.9K
Ingeniero de Hardware
Median $120K
Diseñador de Producto
Median $98K

Científico de Datos
Median $39.4K
Analista Financiero
Median $9.3K
Contador
$53.2K
Analista de Negocios
$114K
Ingeniero de Control
$28.6K
Redactor Publicitario
$45.2K
Servicio al Cliente
$6.3K
Marketing
$17.9K
Ingeniero Mecánico
$63.5K
Gerente de Producto
$151K
Gerente de Proyecto
$154K
Ventas
$86.8K
Ingeniero de Ventas
$50.6K
Analista de Ciberseguridad
$32.5K
Arquitecto de Soluciones
$191K
Gerente de Programa Técnico
$76.1K
Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en ABB es Arquitecto de Soluciones at the Common Range Average level con una compensación total anual de $191,040. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en ABB es $63,528.

Otros Recursos