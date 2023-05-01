Directorio de Empresas
Aaptiv
¿Trabajas aquí? Reclamar tu Empresa
Principales Perspectivas
  • Contribuye con algo único sobre Aaptiv que pueda ser útil para otros (ej. consejos de entrevista, elegir equipos, cultura única, etc.).
    • Acerca de

    Aaptiv provides digital health and wellness coaching to individuals, companies, and organizations with a fast-growing community of members who take on average 20,000 of Aaptiv's exclusive classes each day across 15 categories. Aaptiv has transformed corporate fitness & wellness benefit programs to deliver personalized, high-quality fitness for each individual in an organization. Aaptiv members have unlimited, on-demand access to thousands of audio and video workouts and structured programs across 15 categories.

    http://www.aaptiv.com
    Sitio Web
    2015
    Año de Fundación
    126
    # de Empleados
    $10M-$50M
    Ingresos Estimados
    Oficinas Centrales

    Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

    Suscríbete a ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Aprende Más

    Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio apply.

    Trabajos Destacados

      No se encontraron trabajos destacados para Aaptiv

    Empresas Relacionadas

    • Flipkart
    • LinkedIn
    • Google
    • PayPal
    • Databricks
    • Ver todas las empresas ➜

    Otros Recursos