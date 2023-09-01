Directorio de Empresas
99 Group
99 Group Salarios

El salario de 99 Group varía de $28,263 en compensación total por año para un Gerente de Producto en el extremo inferior a $56,772 para un Diseñador de Producto en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de 99 Group. Última actualización: 11/14/2025

Diseñador de Producto
$56.8K
Gerente de Producto
$28.3K
Ingeniero de Software
$43.4K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en 99 Group es Diseñador de Producto at the Common Range Average level con una compensación total anual de $56,772. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en 99 Group es $43,408.

