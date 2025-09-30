Directorio de Empresas
84.51˚
84.51˚ Científico de Datos Salarios en Greater Seattle Area

El paquete de compensación mediano de Científico de Datos in Greater Seattle Area en 84.51˚ totaliza $177K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de 84.51˚. Última actualización: 9/30/2025

Paquete Mediano
company icon
84.51˚
Data Scientist
Seattle, WA
Total por año
$177K
Nivel
L5
Base
$160K
Stock (/yr)
$0
Bono
$17K
Años en la empresa
6 Años
Años de exp
11 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en 84.51˚?

$160K

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Científico de Datos en 84.51˚ in Greater Seattle Area está en una compensación total anual de $187,000. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en 84.51˚ para el puesto de Científico de Datos in Greater Seattle Area es $164,000.

